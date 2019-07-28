، فاز ببطولة أمريكا وعلى لاعب أمريكي.. هكذا علقت سفارة واشنطن على إنجاز الغامدي ،

محمد بن مسعود - الدمام - لاعب المنتخب السعودي كان قد اقتنص البطولة المفتوحة للناشئين في مسابقة الثمان كرات

غرد الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الرياض على تويتر اليوم مهنئًا لاعب المنتخب السعودي للبلياردو خالد الغامدي عقب فوزه ببطولة أمريكا المفتوحة للناشئين، حيث قال الحساب موجهًا الحديث للبطل السعودي: نهنئ اللاعب على هذا الانتصار. هل من الممكن أن تشاركنا بعض ضرباتك الخادعة؟

ووفق اللجنة الأولمبية السعودية فقد توّج خالد الغامدي لاعب المنتخب السعودي للبلياردو ببطولة أمريكا المفتوحة للناشئين في مسابقة الثمان كرات، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب الأمريكي Kyle Dodd بنتيجة 6/1