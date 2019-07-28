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تجاوز الدارس سعدي بن فائز (88 عاماً) خط النهاية في سباق المشي الذي نفّذته إدارة حملة بيشة الصيفية لكبار الدارسين؛ لتحتفل به الجماهير الحاضرة بعد أن احتفل به طريق العلم والنور، في الحملة منذ التحاقه به منذ بداية شوال الماضي في مركز الحملة بابتدائية بدر بترج.
وتم تكريم المتسابق سعدي بن فائز الحارثي؛ مع المتسابق من مركز جمح مشيعل الحارثي؛ (87 عاماً) من قِبل المدير التنفيذي للحملة "محمد صالح القرني"، ومدير عام التعليم المستمر في وزارة التعليم الدكتور يحيى آل مفرح؛ الذي شارك الدارسين سباقهم الخاص بهم مشجعاً لهم ومكرماً للفائزين.
وكانت إدارة الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بتعليم بيشة، قد نفّذت عدداً من الأنشطة الرياضية للدارسين في الحملة وأبنائهم على مدى أسبوعين اختتمتها بالمباراة النهائية لدوري كرة القدم لأبناء الدارسين "كلنا سلمان"، وسباق المشي السريع للدارسين في مراكز الحملة الثلاثة عشر مع جوائز قيمة للفائزين.
28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 01:17 PM
فيما جرى تكريمه ومتسابق يماثله بين احتفالين للجماهير وطريق العلمشاهد .. ثمانيني يفوز بجائزة "سباق حملة محو الأمية للمشي" ببيشة
تجاوز الدارس سعدي بن فائز (88 عاماً) خط النهاية في سباق المشي الذي نفّذته إدارة حملة بيشة الصيفية لكبار الدارسين؛ لتحتفل به الجماهير الحاضرة بعد أن احتفل به طريق العلم والنور، في الحملة منذ التحاقه به منذ بداية شوال الماضي في مركز الحملة بابتدائية بدر بترج.
وتم تكريم المتسابق سعدي بن فائز الحارثي؛ مع المتسابق من مركز جمح مشيعل الحارثي؛ (87 عاماً) من قِبل المدير التنفيذي للحملة "محمد صالح القرني"، ومدير عام التعليم المستمر في وزارة التعليم الدكتور يحيى آل مفرح؛ الذي شارك الدارسين سباقهم الخاص بهم مشجعاً لهم ومكرماً للفائزين.
وكانت إدارة الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بتعليم بيشة، قد نفّذت عدداً من الأنشطة الرياضية للدارسين في الحملة وأبنائهم على مدى أسبوعين اختتمتها بالمباراة النهائية لدوري كرة القدم لأبناء الدارسين "كلنا سلمان"، وسباق المشي السريع للدارسين في مراكز الحملة الثلاثة عشر مع جوائز قيمة للفائزين.
، شاهد .. ثمانيني يفوز بجائزة "سباق حملة محو الأمية للمشي" ببيشة ،
المصدر : الخليج 365
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