دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بسبب خلاف مروري.. جريمة قتل مروعة أمام نادٍ شهير بمكة المكرمة

تباشر حاليًا الجهات الأمنية المختصة بشرطة العاصمة المقدسة حادث قتل قائد مركبة بالطريق الدائري الثالث.

وكشفت مصادر «عاجل» أنَّ بلاغًا تلقته الجهات الأمنية المختصة بشرطة العاصمة المقدسة، يشير إلى أنَّ خلافًا حدث بين قائدي مركبتين بالطريق الدائري الثالث توقفا على إثره أمام أحد الأندية الرياضية الشهيرة؛ حيث سدَّد الجاني طعنات قاتلة للمجني عليه ولاذ بالهرب تاركًا الضحية تسبح في الدماء.

وجرى نقل المجني عليه لمستشفى النور التخصصي في محاولة لإنقاذ حياته، ولكنَّه توفِّي متأثرًا بالطعنات القاتلة، وجرى تعميم عام للجهات المختصة كافة عن سيارة الجاني من نوع «أفلون» للقبض عليه.

وتولى مركز شرطة الكعكية، ملف القضية، فيما تباشر الدوريات الأمنية، الأدلة الجنائية والبصمات، البحث والتحرّي الجنائي، ضابط المناوبة بشرطة الكعكية، الطب الشرعي إجراءات القبض على الجاني بعد التعرف على هويته.