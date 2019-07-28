رابط تسجيل بوابة المسار الالكترونية حجاج الداخل 1440 - التسجيل في الحج

أصدرت محركات بحث “جوجل” في المملكة العربية السعودية بوابة المسار الإلكترونية للتسجيل في حج الداخل 1440، نظرا لبحث كافة المقيمين والمواطنين السعوديين للبحث عن كيفية التقديم للحج والشروط الواجب توافرها حتى يفتتح التقديم ويستطيعون التسجيل ببوابة المسار الإلكترونية للتسجيل في حج الداخل 1440.

ويتوقع العديد من المتقدمين أن يتم فتح الموقع الإلكتروني أمام كافة السعوديين والمقيمين في مطلع شهر يونيو استعدادا لبدء مراسم الحج والتي تفصلنا عنه شهور قليلة.

ولمعرفة بوابة المسار الإلكترونية للتسجيل في حج الداخل 1440 والاطلاع عليها والتسجيل من خلالها، تلك التي تقدم من وزارة الحج والعمرة، ويمكنك تصفح الرابط التالي، هنا، وبمجرد الضغط على أيقونة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يمكنك اتباع كافة التعليمات للتسجيل بها، حيث تتطلب إجراءات حجاج الداخل، مجموعة من الشروط هي:

زيارة بوابة المسار الإلكتروني والتعرف على برامج الخدمة وأسعارها، واختيار الخدمة المناسبة للحاج

سداد قيمة البرنامج إلكترونياً

الحصول على تصريح الحج

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طريقة الحجز في حج الداخل بالمملكة العربية السعودية

يمكن الحجز والتسجيل عبر موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بطرقتين:

الطريقة الأولى: الدخول للموقع من خلال بوابة وزارة الحج الإلكترونية ومن ثم الضغط على الأيقونة الحمراء في أعلى يسار الشاشة.

الطريقة الثانية: الدخول المباشر للمسار الإلكتروني للحجز لحجاج الداخل على العنوان اضغط هنا والبدء في عملية التسجيل والحجز.

ويمكنك الحصول على تصريح الحج للداخل، بعد إتمام عملية سداد الرسوم، حيث لا بد من التواصل مع الشركة التي حجزت من خلالها بياناتها الموجودة سجل حجزك، وعقب السداد، ستصلك رسالة من المسار الإلكتروني على هاتفك بنجاح عملية السداد.

فوائد التسجيل عبر بوابة مسار الإلكترونية

التسهيل على المواطنين والمقيمين للوصول لمنشآت الحج المرخص لها من الوزارة، وجمعها في مكان واحد.

ضبط أسعار الخدمة وإحكام الرقابة عليها.

تمكين الحجاج من أداء الفريضة بمستوى الخدمات الذي يليق بهم، وبالسعر المعقول، الذي يكفل لطرفي التعاقد حقوقهما.

حماية المواطنين والمقيمين راغبي الحج من الوقوع في شراك الحملات الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال على الحجاج