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التعليم تكشف عن موعد عودة المعلمين والإداريين للعام الدراسي الجديد

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أوضحت وزارة التعليم،المواعيد الجديدة في التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد 1440 – 1441هـ.
ونشرت الوزارة، في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أفادت خلاله، أن عودة الهيئة الإدارية سيكون يوم 17/12/1440هـ، الموافق 18/8/2019م.

وأضافت: أن عودة المعلمين سيكون يوم 24/12/1440هـ، الموافق 25/8/2019م، بينما يعود معلمو الندب والطلاب يوم 2/1/1441هـ، الموافق 1/9/2019م.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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