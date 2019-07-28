أمير الباحة يوجّه بتمديد مهرجان العسل الدولي الثاني عشر أسبوعًا

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بتمديد مهرجان العسل الدولي الثاني عشر والفعاليات المصاحبة له لمدة أسبوع إضافي حتى يوم الخميس الموافق 1440/12/07هـ.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الدكتور أحمد بن عبدالله الخازم، الشكر لأمير منطقة الباحة على دعمه ورعايته وافتتاحه مهرجان العسل الثاني عشر والمؤتمر العلمي المصاحب، وعلى توجيهه بتمديد المهرجان أسبوعًا إضافيًّا استجابة لرغبة المنتجين والمشاركين في المعرض.

وأضاف الدكتور الخازم، أن مبيعات المهرجان تشهد حركة شرائية نشطة، بينما يحظى المهرجان بإقبال يزداد بشكل يومي ويتوقع أن تتضاعف في الفترة المقبلة، خاصة مع دخول إجازة الحج، مشيرًا إلى أن هطول الأمطار على المنطقة لطف الأجواء وأسهم في زيادة عدد المصطافين من داخل المنطقة وخارجها، فيما تتواصل فعاليات معرض العسل المصاحب يوميًّا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الحادية عشرة مساءً، وفعاليات المسرح الترفيهية تبدأ في الساعة الخامسة عصرًا حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.