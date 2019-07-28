الحصيني: غدًا بداية «المرزم».. حرارة شديدة وعواصف ترابية

تحدث الباحث في الأرصاد الجوية، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأحد، عن شدة الحر في هذه الفترة من العام، وتأثيرات هذه الحالة على نشاطات الإنسان والكائنات الحية الأخرى، لافتًا إلى أن غدًا الاثنين، هو أول أيام «المرزم» الذي يستمر لمدة 13 يومًا، وفيه يظهر نجم الذراع، وتشتد فيه الحرارة، والعواصف الترابية.

وعبر تغريدة له على «تويتر»، تحدث الحصيني عن المنزلة الخامسة من منازل الصيف، قائلًا: تقول العرب (عن تلك المنزلة) إذا طلع الذراع، حسرت الشمس القناع.. وأشعلت في الأرض الشعاع.. وترقرق السراب بكل قاع.. وكنست الظباء والسباع كناية عن شدة الحر، إلا أن يصرفه الله.

وفي الإطار نفسه، أضاف: تقول العامة «المرزم ملأ المحزم» من الرطب، وهو كناية عن كثرة الخراف أو الرطب، موضحًا أن غدًا الاثنين١٤٤٠/١١/٢٦هـ، هو أول أيام «المرزم»، ومدته 13 يومًا اعتبارًا من 29/7، ويظهر فيه نجم الذراع، وهو في الصيف، ومدته 13 يومًا، وتستمر شدة حرارة الجو، وتحدث أحيانًا عواصف ترابية، وهذا هو أوان استخراج اللؤلؤ في الخليج، وتكثر فيه الرطب والفواكه الصيفية، كما يبدأ فيه غريس فسائل النخيل.