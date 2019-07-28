السعودية اليوم / المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان : الأطفال الفلسطينيون يحتاجون لحماية دولية وفق توصيات الأمم المتحدة



بيروت 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

دعت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان ، إلى إجراءات أممية فورية ، لتأمين حماية دولية للأطفال الفلسطينيين ، استنادا إلى قرارات وتوصيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل.

وكشفت المنظمة في تقرير اليوم عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت ما يقارب من 2800 طفل منذ بداية العام الحالي، أي ما نسبته 16% من مجمل الاعتقالات ، لا زال منهم ما يقارب من 220 طفل في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بظروف قاسية وصعبة جداً.

وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى عشرات الانتهاكات التى يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين أثناء الاعتقال والتحقيق كالتعذيب النفسي والجسدي، والتركيز على التعذيب والتهديد والتنكيل والترويع .

وأكدت على أن ممارسات إدارة سلطات الاحتلال مع الأطفال مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية .

كما دعت المنظمة الفلسطينية التي تتخذ من مخيم مار الياس قرب بيروت مقرا لها ، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلى لمتابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في السجون الاسرائيلية ، وسماع شهاداتهم ، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرئمها بحقهم ، وإلزامها بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والقرارت الدولية لحمايتهم.

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12:19ت م

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