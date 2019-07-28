

الطائف 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

خصصت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف 36 مدرسة للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي الجديد 1440 / 1441 هـ، حيث سيتم فيها دمج رياض الأطفال مع الصفوف الأولية " أول - وثاني - وثالث ابتدائي" موزعة على محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا.

وأوضحت الإدارة في بيان لها أن هذا الإجراء يأتي هذا ضمن استعدادات تعليم الطائف للعام الدراسي الجديد، بعد أن شرعت وزارة التعليم في تطبيق مشروع الطفولة المبكرة، وإسناد تدريسها لمعلمات مؤهلات، وبما يحقق الدمج النفسي والتربوي والتعليمي السريع والسهل للطالب بين مرحلتي الروضة والصفوف الأولية.

وبلغ عدد الفصول بالمدارس المطبقة للطفولة المبكرة 250 فصلًا بين فصول رياض أطفال وصفوف أولية، فيما يبلغ عدد الطلاب بهذه المدارس نحو 5 آلاف طالب وطالبة، منهم 1440 طالبًا وطالبة من رياض أطفال، و 2749 طالبا وطالبة صفوف أولية.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أن تعليم الطائف بدأ مبكرًا في إعداد وتهيئة وتجهيز المدارس المطبقة للطفولة المبكرة لضمان بداية متميزة مع أول يوم من العام الدراسي الجديد، مضيفًا أنه تم العمل والانتهاء من تعديل دورات المياه بهذه المدارس بما يتوافق مع هذه الفئة من الطلاب كما تم تأثيث فصول رياض الأطفال وتجهيزها بأرضيات الفاينيل وغيرها من التجهيزات اللازمة والضرورية ووسائل التعليم الحديثة.

وأشاد اللهيبي بجهود فريق العمل والتي كانت لها الأثر الكبير في عمليات الإعداد والتجهيز لهذه المدارس بكل يسر وسهولة.

// انتهى //

12:16ت م

0054





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الطائف يدمج رياض الأطفال مع الصفوف الأولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.