حج / وصول 261 حاجًا وحاجة تونسيين إلى المدينة المنورة ضمن مبادرة طريق مكة



‎المدينة المنورة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

‎وصلت اليوم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة طائرة تقل على متنها 261 حاجًا وحاجة من الجمهورية التونسية، ممن استفادوا من خدمات مبادرة طريق مكة في مطار قرطاج الدولي بتونس وذلك لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ وزيارة المسجد النبوي الشريف.

‎وجرى استقبال الحجاج بالحفاوة والترحيب وبالورود وأطباق متنوعة من التمور والحلويات إضافة إلى عبوات ماء زمزم حتى استقلوا الحافلات في طريقهم إلى المساكن المعدة لهم .

ومن جهتها أشادت المستشارة الأولى لدى رئيس الجمهورية التونسية ألفة الضحاك في تصريح لوكالة الأنباء

وأكدت أن هذه المبادرة كان لها الأثر الكبير على الحجاج التونسيين من خلال الفرحة التي شوهدت على وجيههم خلال الرحلة الأولى، مقدمة الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تقدم حكومة المملكة من أعمال في سبيل خدمة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة بكل كفاءة واقتدار.

// انتهى //

12:15ت م

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‎المدينة المنورة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس‎وصلت اليوم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة طائرة تقل على متنها 261 حاجًا وحاجة من الجمهورية التونسية، ممن استفادوا من خدمات مبادرة طريق مكة في مطار قرطاج الدولي بتونس وذلك لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ وزيارة المسجد النبوي الشريف.‎وجرى استقبال الحجاج بالحفاوة والترحيب وبالورود وأطباق متنوعة من التمور والحلويات إضافة إلى عبوات ماء زمزم حتى استقلوا الحافلات في طريقهم إلى المساكن المعدة لهم .ومن جهتها أشادت المستشارة الأولى لدى رئيس الجمهورية التونسية ألفة الضحاك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بتطبيق مبادرة طريق مكة هذا العام في تونس، مبينة أنها أسهمت في تسهيل حركة سفر الحجاج حتى قدومهم المملكة وهي خطوة حسنة من ضمن خطوات عدة قدمتها المملكة لضيوف الرحمن.وأكدت أن هذه المبادرة كان لها الأثر الكبير على الحجاج التونسيين من خلال الفرحة التي شوهدت على وجيههم خلال الرحلة الأولى، مقدمة الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تقدم حكومة المملكة من أعمال في سبيل خدمة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة بكل كفاءة واقتدار.// انتهى //12:15ت م0053

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