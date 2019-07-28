السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة



جدة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة , بمكتبه بمقر المحافظة اليوم , الشيخ ماجد بن محمد شراحيلي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة , بحضور عدد من مسؤولي الإدارة.

وهنأه سموه بمناسبة تعيينه, متمنياً له التوفيق في مجال عمله , فيما استمع الجميع لتوجيهات سموه بما يعزز دور الإدارة في المجتمع.

// انتهى //

12:14ت م

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