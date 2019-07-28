حج / مؤشرات قياس جودة خدمات لمطوفي تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا



مكة المكرمة في 25 ذو القعدة 1440 ه الموافق 28 يوليو 2019 م واس

نظم قطاع تجويد خدمات الحاج والرؤية والتحول ومركز قياس مؤشرات الأداء بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا ورشة عمل " تطبيق نظام مؤشر قياس جودة الخدمات المقدمة لحجاج المؤسسة " وذلك بقاعة المطوف جعفر شيخ جمل الليل بمقر المؤسسة بمكة المكرمة.

وأوضح عضو مجلس الإدارة المشرف على القطاع الدكتور وائل حلبي أن الورشة هدفت إلى معرفة الآلية الدافعة لتجود الأداء ورفع مستوى الخدمة المقدمة إلى ضيوف الرحمن مبرزاً مميزات مؤشرات قياس جودة خدمات الحجاج للموسم الحالي 1440هـ في المؤسسة، متطرقاً إلى الآلية الدقيقة لطريقة القياس من حيث الزمنية التي تكتمل في الانتهاء من استقبال الحجاج فيما يبدأ القياس لمعايير أخرى بانتهاء كل مرحلة، مؤكداً عدم وجود مؤشرات صعبة تستهدف أخطاء المكاتب.

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12:05ت م

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