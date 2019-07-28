حج / "الهلال الأحمر" ينظم محاضرة عن الإسعافات الأولية لأعضاء الشؤون العامة بمؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا



مكة المكرمة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

نظمت إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمكة المكرمة بالتعاون مع مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا، محاضرة توعوية بعنوان " الإسعافات الأولية وضربات الشمس " لأعضاء الشؤون العامة بمكاتب الخدمات الميدانية التابعة للمؤسسة، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بن اسماعيل بدر، بمقر المؤسسة بحي الرصيفة بمكة المكرمة.

وقد قدم اختصاصي إسعاف وطب يوسف سمكري، شرحاً مفصلاً عن الإسعافات الأولية لحالات حوادث السير وفقدان الوعي والاختناق والحروق والكسور وإصابات العمود الفقري والخلع والجروح والنزيف والازمات الربوية والقلبية وغيبوبة السكر والسكتة الدماغية والصرع وكذلك المتاعب الصحية التي قد يتعرض لها أي حاج أثناء أداء المناسك، كما تم التعرف على ما يسببه الإسعاف الخاطئ من الإعاقات وتأخر شفاء الإصابة.

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12:02ت م

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