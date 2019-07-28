حج / الشؤون الإسلامية تواصل تنظيم برنامج "مجالس الحج" في مسجد قباء



الرياض 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق28 يوليو 2019 م واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، تنظيم البرنامج الدعوي "مجالس الحج"، الذي يستمر حتى اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1440هـ، وذلك بعد كل صلاة مغرب في مسجد قباء.

ويأتي تنظيم مثل هذه البرامج انطلاقًا من واجب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومسؤوليَّتها الشرعيَّة التي تضطلع بها في التَّوجيه والإرشاد, لبيان مقاصد الحج الشرعية التي أرادها الله تعالى، وفق هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

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11:55ت م

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