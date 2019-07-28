السعودية اليوم / "مهارات القائد التربوي" برنامج تدريبي بتعليم نجران



نجران 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة التدريب التربوي، اليوم، برنامجاً تدريبياً بعنوان "مهارات القائد التربوي في ضوء رؤية الوطن 2030"، وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي بنجران.

واستهدف البرنامج الذي قدمته مديرة الإشراف التربوي فاطمة علي الشهراني، قائدات المدارس لإكسابهن أسس وآليات تطبيق الجدارات والمهارات القيادية والإدارية، وتحديد أهم المهارات الحديثة للقائد التربوي وفق تطلعات رؤية المملكة 2030.

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11:46ت م

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