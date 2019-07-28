السعودية اليوم / " طموح التطوعي " فريق لدعم السياحة في محافظة الرّيث



الرّيث 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

أنهى فريق " طموح التطوعي " التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الرّيث أعماله في عدد من المواقع السياحية بالمحافظة، وذلك ضمن المسار السياحي للفريق في استكشاف المواقع السياحية والتعريف بها.

وأوضح المشرف على الفريق جابر بن علي الريثي، أن الأعضاء قد أنهوا زيارة وادي لجب وجبل القهر وعدد من المواقع السياحية، لتوثيق ما تمتاز به من مناظر طبيعية جميلة وأشجار وصخور متنوعة.

وأضاف أن فريق طموح يسعى عبر جولاته في الجبال والسهول والأودية التابعة لمحافظة الريث التي تقع على بعد نحو 150 كيلو متراً إلى الشمال الشرقي من مدينة جيزان، إلى توثيق تلك المواقع عبر صور فوتوغرافية وتلفزيونية وسلسلة أفلام قصيرة، ومن ثمّ نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعماً للسياحة في المحافظة، وللتعريف بالأماكن الطبيعية لتكون متاحة أمام الباحثين والسيّاح ومسؤولي السياحة بالمنطقة.

وبين الريثي أن الفريق بصدد تنفيذ جولات وزيارات مستقبلية للعديد من المواقع السياحية بالمحافظة خلال الأيام المقبلة.

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11:44ت م

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