السعودية | “التعليم” تكشف عن موعد عودة المعلمين والإداريين للعام الدراسي الجديد

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض أوضحت وزارة التعليم،المواعيد الجديدة في التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد 1440 – 1441هـ.

ونشرت الوزارة، في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أفادت خلاله، أن عودة الهيئة الإدارية سيكون يوم 17/12/1440هـ، الموافق 18/8/2019م.

وأضافت: أن عودة المعلمين سيكون يوم 24/12/1440هـ، الموافق 25/8/2019م، بينما يعود معلمو الندب والطلاب يوم 2/1/1441هـ، الموافق 1/9/2019م.

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