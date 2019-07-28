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الزمالك يستهدف التعاقد مع مراد باتنا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستهدف نادي الزمالك المصري، التعاقد مع المغربي مراد باتنا مهاجم الوحدة الإماراتي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما ذكره مصدر بمجلس إدارة الزمالك، فإن النادي الأبيض يفكر في ضم باتنا، بعدما فسخ اللاعب عقده مع النادي الإماراتي وهو ما سيسهل التفاوض معه في الفترة الحالية.

ويرتبط شريف إسلام، مدير التعاقدات بالقلعة البيضاء بعلاقة جيدة مع وكيل اللاعب، مما يسهل إتمام الصفقة.

وكان الوحدة أعلن استبعاد باتنا في فبراير/شباط الماضي، من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا 2019، بطلب من الجهاز الفني، بقيادة الهولندي هينك تين كات، مدرب الفريق السابق.

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وأوضح النادي أن قرار الاستبعاد جاء بعدما تبين أن اللاعب ادعى الإصابة في مباراة الوحدة أمام الوصل في دوري الخليج العربي الإماراتي، والتي انتهت لمصلحة "الإمبراطور" بهدف نظيف.

وكان باتنا انضم لصفوف الوحدة في صيف 2017، قادما من الفتح المغربي، ونجح في تسجيل 17 هدفا وصنع 20 هدفا في 33 مباراة خاضها بجميع البطولات.

ويبحث الزمالك عن تدعيم صفوفه بلاعبين أقوياء، خاصة بعدما خسر لقب مؤخرا لصالح الغريم الأهلي، وهو الذي نجح في إبرام عدة صفقات مؤخرا أبرزها المغربي أشرف بن شرقي من الهلال السعودي.

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