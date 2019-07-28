توضيح من تقويم التعليم بشأن اختبارات كفايات المعلمين

2019-07-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت هيئة تقويم التعليم أن اختبارات “كفايات” للمعلمين والمعلمات ستستمر حتى الإعلان عن بدء التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين في نوفمبر المقبل.

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وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه في حال اجتياز المعلم اختبار “كفايات” والحصول على 50 درجة فأعلى فإنه يمكنه الحصول على رخصة معلم ممارس مع بداية نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، بدون الحاجة للجلوس للاختبار.

وأضافت أن الحصول على الشهادة الجامعية هو الحد الأدنى المطلوب للحصول على رخصة معلم، مبينة أن درجات الاجتياز 50 درجة لكل اختبار سواء التربوي العام أو التخصصي، وفي حال عدم اجتياز أحدهما يلزم الشخص إعادة الاختبار.

وكانت الهيئة ذكرت في وقت سابق أن اختبار الرخصة المهنية يستهدف 400 ألف معلم ومعلمة في كل عام، موضحة شروط الحصول على الرخصة المهنية بأنواعها الثلاثة (معلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير).