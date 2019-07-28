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2019-07-28 اليمن يستنكر احتجاز ميليشيا الحوثي للمواد الطبية متابعات الخليج 365 - متابعة استنكر وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية ناصر باعوم احتجاز ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمحاليل الغسيل الكلوي الخاصة بمركز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى الثورة بمحافظة إب لأكثر من شهرين وحملها مسؤولية تعرض المرضى للخطر. Advertisements وحمل الوزير باعوم الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تعرض تلك المحاليل للتلف جراء تعرضها للشمس والأمطار وعدم توفر الظروف المناسبة للتخزين. واستغرب وزير الصحة اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية صمت المنظمات الدولية على ما تقوم به الميليشيا الحوثية.









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