الان تتابع وصول 588,509 حجاج للمدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 4 دقائق - 12:15 م, 28 يوليو 2019 م التعليقات: 0 غالبيتهم توجهوا إلى المشاعر المقدسة المدينة المنورة - متابعات - الخليج 365 بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة أمس 588,509 حجاج، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، التي تصدرها وحدة الإعلام بلجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 437,838 حاجاً غادروا المدينة المنورة، متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 150,640 حاجاً.

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