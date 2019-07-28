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الان تتابع مؤشر قياس لجودة الخدمات المقدمة لحجاج تركيا وأوروبا وأمريكا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:
أعلنت مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا عن تطبيق نظام مؤشر قياس جودة الخدمات المقدمة لحجاج المؤسسة.
وذلك خلال ورشة عمل نظمها قطاع تجويد خدمات الحاج والرؤية والتحول ومركز قياس مؤشرات الأداء بقاعة المطوف جعفر شيخ جمل الليل بمقر المؤسسة .
وهدفت الورشة إلى معرفة الآلية الدافعة لتجود الأداء ورفع مستوى الخدمية لضيوف الرحمن، حيث شرح عضو مجلس الإدارة المشرف على القطاع الدكتور وائل حلبي مميزات مؤشرات قياس جودة خدمات الحجاج للموسم الحالي 1440هـ في المؤسسة .
وناقش واستمع لاستفسارات مكاتب الخدمات الميدانية وبقية القطاعات في المؤسسة وأجاب على كل التساؤلات التي وجهتها مكاتب الخدمات ومنسوبي القطاعات المختلفة.
وأوضح حلبي الآلية الدقيقة لطريقة القياس من حيث الزمنية التي تكتمل في الانتهاء من استقبال الحجاج، فيما يبدأ القياس لمعايير أخرى بانتهاء كل مرحلة، مؤكدا عدم وجود مؤشرات صعبة تستهدف أخطاء المكاتب، مبينا ان مؤشرات القياس الخاصة بالمؤسسة ليست لها علاقة بمؤشرات وزارة الحج.
يشار إلى أن المؤسسة تخدم 240 ألف حاج من 75 دولة يمثلون 5 قارات من خلال حوالي 57 مكتب خدمة ميدانية.
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