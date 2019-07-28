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شكا موظفو مقاول بمستشفى صبيا العام، تأخر صرف رواتبهم منذ أشهر عدة مما جرعهم مرارة مرور عيد الفطر المبارك وإقبال عيد الأضحى وهُم بين معاناة الديون وهَم الطلبات وانتظار مستحقات عرق جبينهم -بحسب وصفهم-، مطالبين الجهات العليا بالتدخل وإيقاف سلسلة التأخير غير المبرر من قِبل مقاول المستشفى.
وأكّد الموظفون أن الشكاوى رُفعت لجهات عدة، من بينها: فرع وزارة العمل بمنطقة جازان، مطالبين بإنصافهم من تأخير رواتبهم من قِبل مقاول في مستشفى صبيا لم يصرف مستحقاتهم، مؤكدين التزامهم وانتظامهم في أداء مهامهم حتى بعد مرور أشهر من صرف آخر راتب لهم.
وقال الموظفون لـ "الخليج 365": "نحن شباب وبنات مستشفى صبيا العام نعمل بمؤسسة مقاولات ونعاني تأخيراً للرواتب، وعدم التقيد ببرنامج حماية الأجور منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، علماً أن الشباب العاملين سعوديون في مختلف الوظائف وحرّاس أمن".
من جهته، لم يرد المتحدث باسم "صحة جازان" حول دور "الصحة" في حل معاناة الشباب والإجراءات التي اتخذتها.
28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 11:11 AM
يعيشون معاناة عمرها ٣ أشهر والمتحدث باسم "صحة جازان" لا يجيب
شكا موظفو مقاول بمستشفى صبيا العام، تأخر صرف رواتبهم منذ أشهر عدة مما جرعهم مرارة مرور عيد الفطر المبارك وإقبال عيد الأضحى وهُم بين معاناة الديون وهَم الطلبات وانتظار مستحقات عرق جبينهم -بحسب وصفهم-، مطالبين الجهات العليا بالتدخل وإيقاف سلسلة التأخير غير المبرر من قِبل مقاول المستشفى.
وأكّد الموظفون أن الشكاوى رُفعت لجهات عدة، من بينها: فرع وزارة العمل بمنطقة جازان، مطالبين بإنصافهم من تأخير رواتبهم من قِبل مقاول في مستشفى صبيا لم يصرف مستحقاتهم، مؤكدين التزامهم وانتظامهم في أداء مهامهم حتى بعد مرور أشهر من صرف آخر راتب لهم.
وقال الموظفون لـ "الخليج 365": "نحن شباب وبنات مستشفى صبيا العام نعمل بمؤسسة مقاولات ونعاني تأخيراً للرواتب، وعدم التقيد ببرنامج حماية الأجور منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، علماً أن الشباب العاملين سعوديون في مختلف الوظائف وحرّاس أمن".
من جهته، لم يرد المتحدث باسم "صحة جازان" حول دور "الصحة" في حل معاناة الشباب والإجراءات التي اتخذتها.
، سعوديون بين دَين وانتظار .. موظفو مقاول بمستشفى صبيا بلا رواتب ،
المصدر : الخليج 365
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