، "تصفية" تسعى لاسترداد 170 مليوناً من أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتسليم المساهمين حقوقهم بأيسر السبل بعد استكمال الإجراءات

أكّدت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، أنها تتابع من كثب إجراءات التنفيذ على أموال وعقارات أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة؛ لاستعادة أكثر من 170 مليون ريال تمثل حقوق عدد من المساهمين.

وجرى الحجز على مجموعة من العقارات المسجلة بأسماء عدد من أصحاب المساهمات المتعثرين في (الرياض – جدة – المدينة المنوّرة – خميس مشيط – رياض الخبراء – ضرماء) والعمل جارٍ على استكمال إجراءات البيع وتصفيتها لمصلحة المساهمين.

وأشارت "تصفية"، إلى أن أهم المساهمات التي صدرت بشأنها سندات تنفيذية هذا العام، هي مساهمات "حمزة الحمزة"، ومساهمات "النهابي"، وأنها ما زالت تتلقى البلاغات حول أموال أصحاب المساهمات المتعثرة، أو التي يشتبه في أنها عائدة إليهم؛ من أجل ملاحقتها والتنفيذ عليها.

وثمّنت "تصفية" تعاون وزارة العدل معها، وتخصيص الدائرة العشرين بمحكمة التنفيذ بالرياض للنظر في قضايا المساهمات العقارية، بتطبيق إجراءات التنفيذ الجبري على أصحاب المساهمات الممتنعين عن السداد، والتنفيذ على عقاراتهم وأموالهم، وتصفيتها وتسليم المساهمين حقوقهم بأقصر الطرق وأيسر السبل.