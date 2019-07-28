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نشرت شركة تطوير النقل التعليمي، اليوم، صوراً لبدء شحن الحافلات المدرسية الجديدة إلى #السعودية استعداداً لتقديم خدمة #النقل_المدرسي لـ 1,2 مليون طالب وطالبة في العام الدراسي المقبل.
جاءت تلك الصور عبر حساب الشركة على "تويتر"، تحت وسم: #نوصلهم_لأحلامهم.
وفي وقتٍ سابقٍ كانت الشركة الحكومية قد أكّدت أنه استعداداً للعام الدراسي المقبل 1441هـ، واستمراراً لتوجهات الشركة في تحديث أسطول #النقل_المدرسي بشكلٍ مستمرٍ لضخ أكثر من 3100 حافلة جديدة، يتم تصنيع مجموعة من الحافلات المدرسية الجديدة، وفق مواصفات وتجهيزات تضمن -بإذن الله- الراحة والأمان للطلاب والطالبات.
28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 10:08 AM
استعداداً لتقديم #النقل_المدرسي لـ 1,2 مليون طالب وطالبة العام المقبلشاهد .. "النقل التعليمي" تنشر صوراً للحافلات الجديدة أثناء شحنها للسعودية
نشرت شركة تطوير النقل التعليمي، اليوم، صوراً لبدء شحن الحافلات المدرسية الجديدة إلى #السعودية استعداداً لتقديم خدمة #النقل_المدرسي لـ 1,2 مليون طالب وطالبة في العام الدراسي المقبل.
جاءت تلك الصور عبر حساب الشركة على "تويتر"، تحت وسم: #نوصلهم_لأحلامهم.
وفي وقتٍ سابقٍ كانت الشركة الحكومية قد أكّدت أنه استعداداً للعام الدراسي المقبل 1441هـ، واستمراراً لتوجهات الشركة في تحديث أسطول #النقل_المدرسي بشكلٍ مستمرٍ لضخ أكثر من 3100 حافلة جديدة، يتم تصنيع مجموعة من الحافلات المدرسية الجديدة، وفق مواصفات وتجهيزات تضمن -بإذن الله- الراحة والأمان للطلاب والطالبات.
، شاهد .. "النقل التعليمي" تنشر صوراً للحافلات الجديدة أثناء شحنها للسعودية ،
المصدر : الخليج 365
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