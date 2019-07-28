"المطلق" يتراجع عن فتوى بشأن خروج الرجل مع زوجته في فترة الملكة.. ويوضح السبب (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، تراجعه عن فتوى سابقة له، كان يجيز من خلالها خروج الرجل مع زوجته قبل الدخول عليها؛ دون علم أهلها.
وردّ الشيخ المطلق في حديثه لبرنامج "استديو الجمعة" على إذاعة "نداء الإسلام"، على سؤال بشأن جواز جلوس وحديث الرجل مع زوجته خلال فترة الملكة.
وقال إنه يجوز للزوجين خلال فترة الملكة الجلوس والخروج مع بعضهما بعلم أهلهما، مضيفاً أنه تراجع عن فتواه بجواز خروجهما بدون علم أسرتيهما بفعل الممارسات والتجاوزات للبعض.
وبيّن أن بعض الرجال يخرجون مع زوجاتهم ثم ينكرون أنهم خلوا بهن، وينكرون أنهم اتصلوا بهن جنسياً، وتكون الزوجة قد فقدت بكارتها، ولا تستطيع إخبار أهلها أنها خرجت مع زوجها دون علمهم؛ لأنهم لن يصدقوها، فتحدث مشاكل كبيرة.
وأشار إلى أن على الفتاة التقيد بعدم الخروج مع زوجها قبل إتمام حفل الزفاف، إلا بعلم أهلها، فالأمر حينها أخف عليها؛ تجنباً للوقوع في المشاكل.
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