سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى

أشارت البيانات اليوم الأحد عن البنك المركزي بمصر، أن أحدث سعر شراء مُعلن للريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك هو 4.4108 جنيه.

وبين البنك المركزي المصري الأحد أن سعر البيع المُعلن للريال السعودي هو 4.4377 جنيه، ولكن سعر الريال السعودي اليوم بالبنك الأهلي المصري وجدناه شراء 4.4007 جنيه، وسعر البيع 4.4367.

وجاءت بيانات الساعة تؤكد، أن أعلى سعر حتى اللحظة لشراء الريال السعودي تم تسجيله بالبنك الأهلي الكويتي 4.413، وكان السعر الخاص بالشراء 4.437 جنيه في الأهلي الكويتي، وجاءت بيانات الأحد لتوضح أن أقل سعر بيع اليوم سُجل للريال السعودي حتى اللحظة داخل البنك التجاري الدولي وكان سعر البيع المعروض 4.431 وسعر الشراء بالتجاري الدولي 4.387 جنيه.