72 ساعة حاسمة.. تركي آل الشيخ يثير الجدل بمنشور على حسابه بـ فيسبوك

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” ما أثار حالة من الجدل.

وكتب آل الشيخ منشورا جاء فيه: “72 ساعة حاسمة”، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى حول الحدث الذي ينتظره خلال الأيام المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية أن تركي آل الشيخ، يعتزم شراء أحد الأندية الأوروبية خلال الفترة القادمة، وأنه يفاضل بين ناديي أميان الفرنسي وغرناطة الإسباني.