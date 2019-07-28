صور.. القبض على قائد مركبة تخطى الرصيف وعكس اتجاه السير في شارع سلطانة جنوب الرياض

ألقت دوريات المرور في الرياض اليوم السبت القبض على قائد مركبة تخطي الرصيف والقيادة بعكس اتجاه السير بشارع سلطانه في حي السويدي جنوب العاصمة. ونشرت الإدارة العامة للمرور صوراً للمركبة وقائدها بعد إيقافه، مؤكدة أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. Advertisements

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