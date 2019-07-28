بالصور: بعد تطويره.. مطار عرعر الجديد يخدم مليون مسافر سنوياً‎

كشفت إمارة الحدود الشمالية، اليوم السبت، عن تفاصيل مشروع تطوير مطار عرعر الجديد والذي يخدم أكثر من 300 ألف مسافر، حيث يُتوقع أن تكون الطاقة الاستيعابية بعد التطوير مليون مسافر سنوياً. ورصدت العديد من الصور المباني والمرافق ضمن المشروع، والمتوقع تشغيلها بشكل تجريبي خلال 40 يوماً، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع 74%، بقيمة مالية إجمالية بلغت 382 مليون ريال. ويتضمن المطار مرافق حيوية ترفع كفاءة التشغيل وترفع نسبة الرحلات المتوقعة داخلياً وخارجياً، حيث يلعب المطار الجديد دورًا كبيرًا في دعم مقومات المنطقة الاقتصادية في مجال نقل الأفراد والبضائع، والمتوقع ازديادهم في ظل التوجه لافتتاح مركز جديدة عرعر للتبادل التجاري.

ويتضمن المشروع إنشاء مبنى صالة السفر الرئيسة ومبنى للصالة الملكية ومبنى لإدارة المطار ومبنى للإنقاذ من الحرائق والاصطدام، بالإضافة إلى محطات الكهرباء والمحولات والاتصالات ومباني البوابات ومحطة معالجة الصرف الصحي ومواقف للطائرات والأعمال الخارجية، إلى جانب الصالات الدولية والمحلية. ويشتمل المشروع الذي تم تصميمه على شكل حرف العين على كافة الخدمات التي تخدم المسافرين، حيث تتسع مواقف السيارات لـ 616 موقفاً ومبنى صالة السفر بمساحة تبلغ 2.12000م ومبنى للصالة الملكية ومبنى للإطفاء والإنقاذ ومبنى لإدارة المطار.

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