شهدت مدينة الرياض، اليوم السبت، اختفاء طفلة صغيرة تبلغ من العمر ثلاث سنوات في ظروف غامضة، من إحدى الحدائق. ودشن مغردون على موقع “تويتر” هاشتاقًا بعنوان “#المفقودة_رزان_العميران”، أوضحوا من خلاله أنه تم فقدان الطفلة من حديقة بجانب قصر الأميري – طريق الإمام مسلم في حي الشفا بالرياض.
وبحسب المعلومات الأولية التي أوردتها عائلة “رزان العميران”، فإنه يرجح أن يكون تم خطفها من الحديقة، فيما تم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة. وناشدت عائلة الطفلة “رزان العميران” بالبحث عنها، والتواصل مع الجهات الأمنية، أو الاتصال على الرقم (0566606900) في حال العثور عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء طفلة بظروف غامضة من حديقة بالرياض.. واشتباه في اختطافها -صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.