اختفاء طفلة بظروف غامضة من حديقة بالرياض.. واشتباه في اختطافها -صورة

شهدت مدينة الرياض، اليوم السبت، اختفاء طفلة صغيرة تبلغ من العمر ثلاث سنوات في ظروف غامضة، من إحدى الحدائق. ودشن مغردون على موقع “تويتر” هاشتاقًا بعنوان “#المفقودة_رزان_العميران”، أوضحوا من خلاله أنه تم فقدان الطفلة من حديقة بجانب قصر الأميري – طريق الإمام مسلم في حي الشفا بالرياض.

وبحسب المعلومات الأولية التي أوردتها عائلة “رزان العميران”، فإنه يرجح أن يكون تم خطفها من الحديقة، فيما تم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة. وناشدت عائلة الطفلة “رزان العميران” بالبحث عنها، والتواصل مع الجهات الأمنية، أو الاتصال على الرقم (0566606900) في حال العثور عليها.