طبرجل تحتضن النسخة الأولى من مهرجان الفاكهة برعاية أمير الجوف

برعاية الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف انطلقت مساء أمس السبت فعاليات مهرجان الفاكهة بطبرجل في نسخته الأولى، بحضور المستشار الخاص لأمير المنطقة، الدكتور أحمد بن محمد السناني، الذي قصَّ الشريط فور وصوله، معلنًا انطلاق المهرجان.

وتجول الدكتور السناني على أجنحة معارض منتجات الفواكه التي احتوت على ٣٠ عارضًا زراعيًا تنوعت منتجاتهم من الفواكه، والأسر المنتجة بجناحيها «المنسوجات والمأكولات الشعبية» وجناح الفنون التشكيلية والذي تزيّن بأكثر من ١٠٠ عمل فني من أعمال فناني وفنانات المنطقة، وأجنحة الإدارات الحكومية، مستمعًا لشرح من رئيس بلدية طبرجل المكلف الدكتور ماجد الشحتوت الشراري عن أجنحة المهرجان، ثمَّ شاهد فقرات الحفل الخطابي الذي قدَّمه مساعد الشراري وبدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتضمن قصيدة شعرية للشاعر عيد غانم الشراري وأوبريت إنشادي.

وفي الختام كرّم السناني المشاركين والجهات الراعية للمهرجان.

حضر حفل الافتتاح محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي، وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، ومدير هيئة السياحة والتراث الوطني بالجوف ياسر بن ابراهيم العلي، وعدد من مديري ورؤساء الإدارات الحكومية والأعيان والشيوخ .

يذكر أنَّ محافظة طبرجل تعدّ من أكبر المناطق الزراعية بالشرق الأوسط، حيث تعتبر سلة غذاء المملكة العربية السعودية، وتتميز بزراعة العديد من الفواكه المتنوعة كالرمان والعنب والتين واللوزيات، نظرًا لِمَا تمتاز به من خصوبة الأرض ووفرة المياه العذبة، واعتدال المناخ، وبها مشاريع زراعية كبرى في بسيطا ساهمت في زيادة إنتاج الفاكهة.