بالصور.. مهرجان العسل الأول بميسان ينطلق اليوم

يفتتح محافظ ميسان، عبدالله بن حسن الفيفي، اليوم الأحد، مهرجان العسل الأول بالمحافظة، الذي يستمر لمدة 4 أيام، بمشاركة 20 عارضًا وبائعًا من كبار النحالين على مستوى المملكة.

وأعدت لجنة التنمية الاجتماعية والسياحية بميسان، خطة متكاملة للقيام بفعاليات وفقرات مميزة خلال أيام المهرجان، وعروضًا ومشاركات من عدة جهات مختصة، بالتعاون مع الأسر المنتجة.

وعلمت «عاجل» أنَّ فكرة مهرجان العسل في محافظة ميسان انطلقت من كون المحافظة تضمُّ أكبر عدد من النحالين على مستوى المملكة، وتمتاز بالطبيعة الخلابة التي تساهم في تعدُّد مصادر العسل من الأزهار والنباتات، وقد انتهت لجنة المهرجان من فحص وتدقيق أكثر من 3 أطنان من العسل تقدم بها كبار الخبراء بالعسل.

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ويهدف المهرجان الأول للعسل بمحافظة ميسان إلى إبراز نحالي المنطقة، كمنتجين لأفضل وأجود أنواع العسل عالميًا، وتحفيز الأهالي على امتهان تربية النحل من خلال البرنامج العلمي المقدَّم بالمهرجان، وتنشيط للسياحة في المنطقة، من خلال الفعاليات المصاحبة للمهرجان، والبرامج المعدة طول أيام المهرجان.

وكشف النحال رائد الخديدي بأنَّ مهرجان العسل الأول بمحافظة ميسان سوف يكون بإذن الله، ضمن المهرجانات الموسمية التي تفخر بها ميسان لإنتاج العسل وتعدد أنواعه.

ودعا الخديدي الأهالي والزوار إلى زيارة المهرجان والتعرُّف على أنواع العسل، وطرق صنعه وكذلك موسم كل نوع، فهو علاج وشفاء ومذكور في القرآن الكريم في قوله جلَّ وعلا: {يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ}.