مقتل وإصابة 11 شخصاً في إطلاق نار بنيويورك

2019-07-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

قُتل شخص واحد وأصيب 11 شخصًا آخرين على الأقل في إطلاق نار على تجمّع كبير في ملعب في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية الليلة الماضية.

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وقالت الشرطة إن الناس تدافعوا مذعورين من مكان الحادث بعد اندلاع إطلاق النار قبل الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأضافت الشرطة، أن شخصاً واحداً قُتل في مكان الحادث، موضحة أن طفلاً واحدًا على الأقل كان من بين المصابين.