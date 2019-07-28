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حكم من يستفيد من الضمان الاجتماعي وهو ليس بفقير
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم من يأخذ أموالاً من الضمان الاجتماعي، وهو ليس بفقير على الرغم من تطابقه مع شروط استحقاقها.
وقال الشيخ سليمان في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن العبرة في شروط الضمان نفسه، فلا نستطيع أن نجعل المناط في هذا الأمر هو الفقر من وجهة النظر الشرعية إليه، وإنما يكون المناط نظام ولي الأمر في الأموال الطلقة التي تؤخذ من إيرادات وميزانية الدولة وتوضع في الضمان الاجتماعي.
وتابع الشيخ قائلاً: “إنه في هذه الحالة للدولة أن تضع ما شاءت من الشروط الخاصة بحد الاحتياج، وتطبق على المستفيد أنظمة الضمان الاجتماعي”.
وأشار الماجد إلى أن الضمان الاجتماعي قد يعطي فسحاً في الأموال أكثر من نظام الفقر في الإسلام، كما أن جزءاً من أموال الضمان تؤخذ من أموال الزكاة.
وبين أن الدولة إذا كانت قد التزمت ألا تعطي إلا الفقراء بالمعنى الشرعي من أموال الضمان، فلا يجوز لأحد أن يأخذ منها إلا إن كان فقيراً، ناصحاً السائل بالتوجه إلى الجهات القانونية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاستفسار عن شروط الحصول على الضمان الاجتماعي، وما إذا كانت تنطبق عليه.
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