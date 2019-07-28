الارشيف / اخبار السعوديه

حكم من يستفيد من الضمان الاجتماعي وهو ليس بفقير

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم حكم من يستفيد من الضمان الاجتماعي وهو ليس بفقير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-28

حكم من يستفيد من الضمان الاجتماعي وهو ليس بفقير

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم من يأخذ أموالاً من الضمان الاجتماعي، وهو ليس بفقير على الرغم من تطابقه مع شروط استحقاقها.

وقال الشيخ سليمان في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن العبرة في شروط الضمان نفسه، فلا نستطيع أن نجعل المناط في هذا الأمر هو الفقر من وجهة النظر الشرعية إليه، وإنما يكون المناط نظام ولي الأمر في الأموال الطلقة التي تؤخذ من إيرادات وميزانية الدولة وتوضع في الضمان الاجتماعي.

وتابع الشيخ قائلاً: “إنه في هذه الحالة للدولة أن تضع ما شاءت من الشروط الخاصة بحد الاحتياج، وتطبق على المستفيد أنظمة الضمان الاجتماعي”.

Advertisements

وأشار الماجد إلى أن الضمان الاجتماعي قد يعطي فسحاً في الأموال أكثر من نظام الفقر في الإسلام، كما أن جزءاً من أموال الضمان تؤخذ من أموال الزكاة.

وبين أن الدولة إذا كانت قد التزمت ألا تعطي إلا الفقراء بالمعنى الشرعي من أموال الضمان، فلا يجوز لأحد أن يأخذ منها إلا إن كان فقيراً، ناصحاً السائل بالتوجه إلى الجهات القانونية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاستفسار عن شروط الحصول على الضمان الاجتماعي، وما إذا كانت تنطبق عليه.

 





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكم من يستفيد من الضمان الاجتماعي وهو ليس بفقير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا