لافتات الترحيب بالحجاج القطريين تفضح «نظام الحمدين»

مكة المكرمة - متابعات - الخليج 365

تابعت الصحف المحلية اللمسات الأخيرة على مخيم الحجاج القطريين، التابع لمؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا.

والتقطت عدسات الكاميرات لافتة ترحيب بالحجاج القطريين، وهو ما يحدث في كل موسم حج، حيث تثبت المملكة ترحيبها التام بكافة ضيوف الرحمن دون النظر إلى مواقف بلدانهم أو مواقفهم السياسية من بعض القضايا، من ذلك تجهيز المخيمات التي خصصتها وزارة الحج والعمرة للحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك حج هذا العام.

يأتي ذل على الرغم من التعنت الذي يمارسه «نظام الحمدين» بحجب الروابط الإلكترونية في بلاده، التي خصصتها وزارة الحج والعمرة السعودية لتسجيل الحجاج.