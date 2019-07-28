شكرا لقرائتكم خبر عن موجة «الغبار» تضرب مكة المكرمة ومحافظاتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة) نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم (الأحد)، من نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على محافظات القنفذة والليث وجدة وبحره ورابغ وخليص، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم (الأحد)، من نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على محافظات القنفذة والليث وجدة وبحره ورابغ وخليص، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجة «الغبار» تضرب مكة المكرمة ومحافظاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.