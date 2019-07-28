طرق التسجيل الجديد في برنامج مساند musaned لمعرفة أخبار التأشيرة وتوقيت صدورها تابع التسجيل في مساند...

الأخبار المختلفة نقوم بعرضها بشكل عام، ونرصد معكم رابط الدخول على برنامج مساند، البرنامج الجديد الذي تم إطلاقه من أجل الإستعلام عن التأشيرة والحالة الخاصة بها، وذلك في السعودية للمستخدمين، ونرصد معكم كل جديد وكذلك الرابط الخاص بالتسجيل في مساند

رابط الدخول والتسجيل في مساند

يمكنكم التسجيل من هذا الرابط، ومنه تستطيع الدخول والإستعلام عن حالة التأشيرة الخاصة بك، ونتابع معكم الحالة العامة للطلبات والأخبار المختلفة الشاملة عنها، ونرصد معكم كل جديد عبر نقل الأخبار الجديدة.

برنامج مساند

عبر رعاية وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالسعودية، يتم الدخول على برنامج مساند، من أجل الإستعلام والإستفادة من عرض الأخبار، المتعلقة بالتأشيرة للمستخدمين، ومنها تستطيع عمل تسجيل دخول بشكل مجاني، والإستعلام المباشر عبر الرابط السابق

طرق التسجيل في مساند غير معقدة، حيث تستطيع الدخول ومعرفة الحالة العامة للتاشيرة والإستعلام برقم الطلب، عبر تأكيد الهويه الوطنية والإقامة، وذلك في البرنامج الجديد في السعودية الذي يسعى للتخفيف على المستخدمين والمتابعة العامة للتأشيرات الخاصة بهم.