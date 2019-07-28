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بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة أمس 588,509 حجاج، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها وحدة الإعلام بلجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.
وبينت الإحصائية أن 437,838 حاجاً غادروا المدينة المنورة، متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 150,640 حاجاً.
28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 09:50 AM
وفقاً للإحصائية اليومية لحركة القدوم والمغادرة
بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة أمس 588,509 حجاج، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها وحدة الإعلام بلجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.
وبينت الإحصائية أن 437,838 حاجاً غادروا المدينة المنورة، متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 150,640 حاجاً.
، أكثر من 588 ألف حاج وصلوا للمدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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