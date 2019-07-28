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أكّد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن غداً الإثنين أول أيام "المرزم"، وفيه تستمر شدة حرارة الجو.
وقال عبر حسابه في "تويتر": يوم الإثنين ١٤٤٠/١١/٢٦هـ، أول أيام "المرزم"؛ مدته 13 يوماً اعتبارا من 29 / 7 ويظهر فيه نجم الذراع، وهو في الصيف أيامه 13 يوماً، وتستمر فيه شدة حرارة الجو، وتحدث أحياناً عواصف ترابية، وفيه أوان استخراج اللؤلؤ في الخليج، ويكثر فيه الرطب والفواكه الصيفية، ويبدأ غريس فسائل النخيل.
وأضاف، إنه المنزلة "٥" من منازل فصل الصيف، تقول العرب: اذا طلع الذراع حسرت الشمس القناع وأشعلت في الأرض الشعاع، وترقرق السراب بكل قاع، وكنست الظباء والسباع؛ كناية عن شدة الحر إلى أن يصرفه الله.
وتقول العامة "المرزم ملء المحزم" من الرطب، وهو كناية عن كثرة الخراف أو الرطب.
28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 09:38 AM
يبدأ غداً ومدته 13 يوماً وتستمر فيه شدة حرارة الجو ويشهد عواصف ترابية
أكّد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن غداً الإثنين أول أيام "المرزم"، وفيه تستمر شدة حرارة الجو.
وقال عبر حسابه في "تويتر": يوم الإثنين ١٤٤٠/١١/٢٦هـ، أول أيام "المرزم"؛ مدته 13 يوماً اعتبارا من 29 / 7 ويظهر فيه نجم الذراع، وهو في الصيف أيامه 13 يوماً، وتستمر فيه شدة حرارة الجو، وتحدث أحياناً عواصف ترابية، وفيه أوان استخراج اللؤلؤ في الخليج، ويكثر فيه الرطب والفواكه الصيفية، ويبدأ غريس فسائل النخيل.
وأضاف، إنه المنزلة "٥" من منازل فصل الصيف، تقول العرب: اذا طلع الذراع حسرت الشمس القناع وأشعلت في الأرض الشعاع، وترقرق السراب بكل قاع، وكنست الظباء والسباع؛ كناية عن شدة الحر إلى أن يصرفه الله.
وتقول العامة "المرزم ملء المحزم" من الرطب، وهو كناية عن كثرة الخراف أو الرطب.
، الحصيني عن "المرزم": حسرت الشمس القناع وأشعلت في الأرض الشعاع ،
المصدر : الخليج 365
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