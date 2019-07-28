، سدد وفر.. ليلة الطعنات على الدائري الثالث بمكة تنتهي بقتيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - البداية خلاف بين قائدي مركبتين وفي التفاصيل بحث عن الجاني

تكثف الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، بحثها عن شخص سدد عدة طعنات لآخر، ليلة أمس، ما تسببت في وفاته، على امتداد الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة.

وكانت الجهات الأمنية باشرت الحادثة، التي وقعت على طريق الدائري الثالث، إثر خلاف حدث بين قائدي مركبتين بذات الطريق، ما نتج عنه وفاة أحدهما متأثرًا بالطعنات، فيما لاذ الآخر بالفرار من موقع الحادثة.

وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة إثر تلقيها البلاغ على الفور، ولا تزال تكثف من بحثها للقبض على الجاني، فيما تم نقل المجني عليه للمستشفى، والذي توفي متأثراً بالطعنات.