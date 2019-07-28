، كراني عن حرارة أجواء الأحد: اجتنبوا ضربات الشمس ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقع أمطارًا على المصايف والجنوبية الغربية مع زخات برد

توقع خبير الأرصاد حسن كراني أن تشهد أجواء المملكة اليوم الأحد طقسًا صيفيًا حارًا في النهار ومعتدلاً ليلاً.



وقال عبر حسابه في تويتر: الأحد 28 يوليو أمطار على المصايف والجنوبية الغربية مع زخات من البرد.



وأضاف: هبات للرياح السطحية تؤدي لتدني الرؤية الأفقية على الوسط، الشرق، الغرب، وطقس صيفي حار نهاراً ومعتدل ليلاً على معظم المناطق.. لطيف ليلاً ومعتدل نهاراً على المصايف، اجتنبوا ضربات الشمس.



وكانت قد توقعت الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ومرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.