دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «البيئة» تستعد لمواجهة دخول «دودة الحشد الخريفية» إلى المملكة

عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت، ورشة عمل تحت عنوان «آفة دودة الحشد الخريفية»، في فرعها بمنطقة عسير، بهدف التعريف بمرض هذه الدودة، والإجراءات المتبعة لمكافحتها ومواجهة انتقالها للمملكة.

وتضمنت محاور الورشة تعريف المختصين في الوزارة بمرض «دودة الحشد الخريفية» وأثرها السلبي على المحصول الزراعي، وكذلك التعريف بأعراض الإصابة به، وطرق تفادي حدوثه وانتقاله للمملكة، إضافة إلى تسليط الضوء على العائل الناقل لهذا المرض، والإجراءات المتبعة لمكافحته والحد من انتشاره.

وأوضح أستاذ تصنيف الحشرات، المشرف على متحف «جامعة الملك سعود لمفصليات الأرجل» الدكتور هذال آل ظافر، في محاضرة له ضمن أعمال الورشة، أن دودة الحشد الخريفية تعد آفة غازية عابرة للقارات، مشيرًا إلى أنها انتشرت من المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية بالأمريكيتين والمناطق الجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتقلت إلى إفريقيا في العام 2016م عن طريق السفن أو الطائرات، وأصبحت خطرًا يهدد معظم الدول الإفريقية، مبينًا أنها دخلت الهند واليمن في منتصف مايو 2018م.

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وذكر آل ظافر، أن لهذه الحشرة قدرة كبيرة على الطيران لمسافات طويلة؛ حيث تقطع في الليلة الواحدة نحو 100 كم، لافتًا إلى بعض الصفات المظهرية التي تميز هذه الحشرة وأطوارها المختلفة عن غيرها من الآفات المشابهة لها.

من جانبه، تحدث الأستاذ المشارك بقسم وقاية النبات في كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد مصطفى محمد سليمان، عن أنواع «الفيرمونات»، وتحديدًا «الفيرمونات الجنسية» المستخدمة لجذب ذكر دودة الحشد الخريفية، وكيفية استخدامها في الرصد والتنبؤ بالآفة قبل دخولها للمملكة، ليتم اكتشافها والسيطرة عليها بسهولة في مهد دخولها.

يُذكر أن هذه الحشرة تعيش في المناطق الحارة، ولها قدرة كبيرة على تدمير المحاصيل، واجتاحت حتى الآن قرابة 40 بلدًا، وتتغذى على أكثر من 80 محصولًا من بينها الأرز، و«السيرجوم ـ الذرة الرفيعة»، والدُّخن، وقصب السكر، ومحاصيل الخضراوات والقطن، وتعد الذرة وجبتها المفضلة.