السعودية اليوم / الملتقى الشبابي الأول بجبال الحشر يختتم فعالياته غداً



الداير بني مالك 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

تُختتم غداً، فعاليات وبرامج الملتقى الشبابي الأول، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز جبال الحشر بمحافظة الداير بني مالك، وذلك على الملعب الرياضي بجبال الحشر، بحضور محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة.

وأوضح رئيس لجنة التنمية مفرح بن مشعوي الحريصي، أن الملتقى الذي استمر شهراً، تضمن العديد من الفعاليات منها دورة الأمير محمد بن ناصر

وأضاف أن الملتقى جاء بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية بمحافظة الداير، بهدف تقديم برامج شبابية تستثمر قدرات الشباب ومواهبهم وهواياتهم، وتساعدهم على كسب أوقاتهم بما يجمع لهم بين المتعة والفائدة، إلى جانب تنمية روح المواطنة وإبراز الموهوبين.

وبيّن الحريصي أن اليوم الختامي سيشهد المباراة النهائية لدورة الأمير محمد بن ناصر لكرة القدم، وتكريم فريق الريث لحصوله على بطولة الناشئين الكروية، وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة في سباق اختراق الضاحية، إلى جانب تكريم رواد العمل الاجتماعي.

// انتهى //

09:38ت م

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الداير بني مالك 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واستُختتم غداً، فعاليات وبرامج الملتقى الشبابي الأول، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز جبال الحشر بمحافظة الداير بني مالك، وذلك على الملعب الرياضي بجبال الحشر، بحضور محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة.وأوضح رئيس لجنة التنمية مفرح بن مشعوي الحريصي، أن الملتقى الذي استمر شهراً، تضمن العديد من الفعاليات منها دورة الأمير محمد بن ناصر الرياضية في نسختها الخامسة، ودورة كرة القدم للناشئين، واختراق الضاحية، وهايكنج السعودية ، وحملة للتبرع بالدم لمصابي الحد الجنوبي، وعيادة مكافحة التبغ، وأمسيات شعرية، وعروض الفرقة الشعبية، وغيرها من الفعاليات.وأضاف أن الملتقى جاء بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية بمحافظة الداير، بهدف تقديم برامج شبابية تستثمر قدرات الشباب ومواهبهم وهواياتهم، وتساعدهم على كسب أوقاتهم بما يجمع لهم بين المتعة والفائدة، إلى جانب تنمية روح المواطنة وإبراز الموهوبين.وبيّن الحريصي أن اليوم الختامي سيشهد المباراة النهائية لدورة الأمير محمد بن ناصر لكرة القدم، وتكريم فريق الريث لحصوله على بطولة الناشئين الكروية، وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة في سباق اختراق الضاحية، إلى جانب تكريم رواد العمل الاجتماعي.// انتهى //09:38ت م0017

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