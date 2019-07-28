حج / وصول 588,509 حجاج للمدينة المنورة



المدينة المنورة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة أمس 588,509 حجاج، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها وحدة الإعلام بلجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 437,838 حاجاً غادروا المدينة المنورة، متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 150,640 حاجاً.

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09:29ت م

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