

نيويورك 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

قتل شخص واحد وأصيب 11 شخصًا آخرين على الأقل في إطلاق نار على تجمع كبير في ملعب في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية الليلة الماضية.

وقالت الشرطة إن الناس تدافعوا مذعورين من مكان الحادث بعد اندلاع إطلاق النار قبل الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي ، مشيرة إلى أن شخصاً واحداً قتل في مكان الحادث.

وأضافت مصادر إعلامية إن طفلاً واحدًا على الأقل كان من بين المصابين.

// انتهى //

08:52ت م

0013





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل شخص وإصابة 11 في إطلاق نار بنيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.