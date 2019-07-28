السعودية اليوم / رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة يلتقي في لندن رئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي



الرياض 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

التقى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، في لندن، رئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي، جلوريا جيفارا، وبحث معاليه معها موضوعات متعددة من بينها أوجه التعاون بين الهيئة والمجلس، فيما يخص الإحصاءات السياحية في الهيئة، وتطوير أدواتها بما يتسق مع أحدث السبل العالمية المستخدمة في هذا المجال.

كما ناقش معاليه مع رئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي، خطوات تفعيل المشاركة في المجلس، واستضافة المؤتمرات والمعارض العالمية الخاصة بالسياحة داخل المملكة، إضافةً إلى تطوير المشاركات في المعارض والمؤتمرات الأخرى ذات العلاقة بالسياحة والخاصة بالمجلس.

واستعرض الخطيب خلال اللقاء استراتيجية المملكة في تسويق السياحة

وأكد الخطيب أن المملكة بالتنوع الجغرافي الذي تتمتع به تمثل وجهة سياحية تقدم تجربة متنوعة، وأن الضيافة والترحيب التي يتمتع بها أبناء وبنات المملكة تمثل أحد الميزات التي يمكن للسائح التعرف عليها، فضلاً عن الإرث الحضاري والتاريخي، وأن المملكة تسعى إلى توفير مليون وظيفة للمواطنين في قطاع السياحة بحلول عام 2030.

// انتهى //

08:44ت م

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الرياض 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسالتقى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، في لندن، رئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي، جلوريا جيفارا، وبحث معاليه معها موضوعات متعددة من بينها أوجه التعاون بين الهيئة والمجلس، فيما يخص الإحصاءات السياحية في الهيئة، وتطوير أدواتها بما يتسق مع أحدث السبل العالمية المستخدمة في هذا المجال.كما ناقش معاليه مع رئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي، خطوات تفعيل المشاركة في المجلس، واستضافة المؤتمرات والمعارض العالمية الخاصة بالسياحة داخل المملكة، إضافةً إلى تطوير المشاركات في المعارض والمؤتمرات الأخرى ذات العلاقة بالسياحة والخاصة بالمجلس.واستعرض الخطيب خلال اللقاء استراتيجية المملكة في تسويق السياحة السعودية دولياً وفقاً لوثيقة رؤية المملكة 2030، التي أكدت أهمية الاستثمار في السياحة باعتباره مصدراً مستقبلياً رئيساً للدخل الوطني وتوفير الوظائف، مشيراً إلى أن المملكة استثمرت في مشاريع سياحية كبرى في مختلف أرجاء المملكة، كما سنت جملة من الأنظمة والقوانين التي تهيئ لإطلاق التأشيرة السياحية التي سبق أن أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظه الله- قرب إطلاقها.وأكد الخطيب أن المملكة بالتنوع الجغرافي الذي تتمتع به تمثل وجهة سياحية تقدم تجربة متنوعة، وأن الضيافة والترحيب التي يتمتع بها أبناء وبنات المملكة تمثل أحد الميزات التي يمكن للسائح التعرف عليها، فضلاً عن الإرث الحضاري والتاريخي، وأن المملكة تسعى إلى توفير مليون وظيفة للمواطنين في قطاع السياحة بحلول عام 2030.// انتهى //08:44ت م0011

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