شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودي: من يشكك في خدمتنا للحجاج لديه أغراض سياسية والان مع التفاصيل

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، السبت، أن من يشكك في الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن لديه أغراض سياسية هدفها المساس بسمعة هذه البلاد.

وقال الفيصل في لقاء خاص مع قناة الإخبارية: "نحن نفخر ونعتز بخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام، وخادم الحرمين الشريفين عودنا على أن نبذل قصارى الجهد على راحة خدمة حجاج بيت الله الحرام".

وتابع الفيصل قائلاً، إن لجنة الحج العليا تقوم بالإشراف التام على جميع أمور الحج طيلة موسم الحج.

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وأوضح أمير منطقة مكة، أن لجنة الحج تجتمع بعد انتهاء موسم كل حج لتقييم الخدمات التي قدمت في موسم الحج.

وأشاد الفيصل، خلال اللقاء بجهود رجال الأمن في الحج وفي التيسير على ضيوف الرحمن.

وقال إن "الناس الذين يشككون في الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن هم الذين لا يشكون في صدقها، ويفعلون ذلك لأغراض سياسية بحتة، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن ما يتحدثون عنه عارٍ تماماً عن الصحة".

ونوه الفيصل إلى أن هناك مليارات الريالات تُصرف على خدمة الحاج والمعتمر، ففي هذا العام دُشن مشروع المياه بتكلفة أكثر من 3 مليارات ريال يخدم فقط المشاعر المقدسة، وسيُدشن الثلاثاء القادم مشروع جديد للكهرباء بأكثر من 1.3 مليار ريال.