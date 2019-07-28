إيداع الرواتب في حسابات الموظفين

2019-07-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إيداعُ الرواتب في حسابات الموظفين في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك قبل أيام من بداية إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد حددت في وقت سابق، مواعيد محددة شهرياً لنزول رواتب موظفي الحكومة ”القطاع العام” بحيث لا يتصادف موعدها مع يوم عطلة رسمية أو أسبوعية.

نظام صرف الرواتب

وفي حال تصادف تاريخ موعد صرف رواتب الموظفين مع يوم عطلة أو إجازة رسمية فإنه يتم تقديم أو تأخير يوم واحد بحسب ما تنص عليه لائحة مواعيد صرف الرواتب في سلم رواتب موظفي الحكومة في المملكة.

وفي حالة صادف موعد صرف الرواتب يوم جمعة فإنه يتم تأخيره ليوم واحد ويصبح يوم الخميس الذي يسبقه.

وأما في حال مصادفة تاريخ موعد نزول الرواتب للموظفين في يوم السبت, فإنه يتم تقديم يوم واحد فقط , ويصبح صرف الرواتب في فجر يوم الأحد الذي يليه.

Advertisements

بداية إجازة عيد الأضحى

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت الأسبوع الماضي مواعيد بداية إجازة عيد الأضحى رسمياً، لهذا العام.

ونشرت وزارة الخدمة المدنية، بياناً في موقع “تويتر” حددت من خلاله أيام الإجازة.

وقالت الوزارة في البيان إن الإجازة ستبدأ من نهاية دوام يوم الاثنين 5 أغسطس (الموافق 4 ذي الحجة)، وتنتهي يوم الأحد 18 أغسطس، (الموافق 17 ذي الحجة).

وقفة يوم عرفة

ووفقاً للبيان تكون وقفة يوم عرفة، يوم السبت 10 أغسطس وعيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع العام بنهاية دوام يوم الاثنين ٤ ذي الحجة، وستكون العودة للعمل يوم الأحد ١٧ ذي الحجة من العام ١٤٤٠هـ وفقاً لتقويم أم القرى.