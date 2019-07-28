ترامب يدرس تصنيف حركة أنتيفا منظمة إرهابية

2019-07-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس تصنيف حركة “أنتيفا” اليسارية المتطرفة المناهضة للفاشية كمنظمة إرهابية.

وغرد ترامب على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قائلاً “يجري النظر في إعلان “أنتيفا” ، الحركة الجبانة اليسارية المتطرفة الذين يتجولون ويضربون الأشخاص غير المقاتلين فقط فوق رؤوسهم بمضارب بيسبول، وهي منظمة إرهابية رئيسية جنبًا إلى جنب مع إم إس 13- وغيرها .

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وأضاف الرئيس الأمريكي أن ذلك من شأنه أن يسهل عمل الشرطة، وانتقد ترامب مرارًا وتكرارًا الجماعة المتطرفة ووصفها مؤخرًا بأنهم مرضى وأشرار في تجمع حاشد في نورث كارولينا.

وشهد نشاط الحركة تنامياً ملحوظاً منذ تولي ترامب الرئاسة.

ويقول أعضاء رئيسيون في تلك الحركة التي تنشط في كثير من الولايات الأمريكية، إنهم يهدفون إلى حماية مجتمعاتهم من اليمين المتطرف، كما يتهمون ترامب بالتسبب في ارتفاع معدل جرائم الكراهية في البلاد.

وتعد “أنتيفا” حركة سرية، ولا توجد لها إدارة مركزية معروفة ولا أعضاء مسجلون، وعادة ما ينظمون تحركاتهم بشكل عفوي وبعيداً عن أعين رجال الأمن والشرطة.